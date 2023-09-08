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США виділять 3,6 млн доларів Словаччині для захисту кордону з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 21:19

Словаччина отримає від США допомогу на 3,6 мільйона доларів для навчання та обладнання, щоб захистити кордон з Україною.

Джерело: посол США у Словаччині Гаутам Рана, Dennik N, "Європейська правда"

Деталі: Проєкт покликаний допомогти Братиславі захистити кордон від незаконного переміщення зброї, наркотиків та людей, а також сприяти легальній торгівлі.

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"Протягом наступних двох років Сполучені Штати забезпечать словацькі установи тренінгами та критично важливим обладнанням, щоб покращити їхню здатність захищати кордон", – наголосив Рана.

За його словами, посилення безпеки кордонів має важливе значення для загальної безпеки, економічного процвітання та національного суверенітету Словаччини.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині 500 військовослужбовців щодня допомагатимуть поліцейським патрулям у боротьбі з нелегальною міграцією.

ВІДЕО ДНЯ

Влада Словаччини зараз фіксує значне зростання вторинної транзитної міграції, показники якої вже перевищують цифри часів міграційної кризи 2015 року.

Прем'єр-міністр Людовіт Одор заявив, що на момент, коли поліція звернулася з таким проханням, інтенсивність нелегальної міграції не була настільки значною, щоб вимагати допомоги армії.

Він визнав, що війська могли б бути розгорнуті на кордоні як запобіжний захід, але водночас додав, що такий крок викликав би більше занепокоєння.

Теми: СловаччинаСШАкордон
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