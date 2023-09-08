Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США виділять 3,6 млн доларів Словаччині для захисту кордону з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 21:19

Словаччина отримає від США допомогу на 3,6 мільйона доларів для навчання та обладнання, щоб захистити кордон з Україною.

Джерело: посол США у Словаччині Гаутам Рана, Dennik N, "Європейська правда"

Деталі: Проєкт покликаний допомогти Братиславі захистити кордон від незаконного переміщення зброї, наркотиків та людей, а також сприяти легальній торгівлі.

Реклама:

"Протягом наступних двох років Сполучені Штати забезпечать словацькі установи тренінгами та критично важливим обладнанням, щоб покращити їхню здатність захищати кордон", – наголосив Рана.

За його словами, посилення безпеки кордонів має важливе значення для загальної безпеки, економічного процвітання та національного суверенітету Словаччини.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині 500 військовослужбовців щодня допомагатимуть поліцейським патрулям у боротьбі з нелегальною міграцією.

ВІДЕО ДНЯ

Влада Словаччини зараз фіксує значне зростання вторинної транзитної міграції, показники якої вже перевищують цифри часів міграційної кризи 2015 року.

Прем'єр-міністр Людовіт Одор заявив, що на момент, коли поліція звернулася з таким проханням, інтенсивність нелегальної міграції не була настільки значною, щоб вимагати допомоги армії.

Він визнав, що війська могли б бути розгорнуті на кордоні як запобіжний захід, але водночас додав, що такий крок викликав би більше занепокоєння.

Теми: СловаччинаСШАкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Коломойський отримав нову підозру − СБУ

фотоСБУ прийшла з обшуками до Шуфрича: підозрюють у держзраді − джерела

ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб

Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення

відеоУкраїнцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости

фотоСБУ: в Києві викрили ексадвоката, який закликав захопити владу в Україні

Усі новини...
Словаччина
Словацькі ліберали обіцяють зберегти підтримку України після виборів
Німецькі винищувачі захищатимуть небо Словаччини, яка віддала Україні свої "Міги"
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Останні новини
09:47
Російський десантний корабель знищили, а на відновлення субмарини треба роки − британська розвідка
09:43
Третя ОШБ повідомила, як звільняла Андріївку: бригада росіян розбита вщент
09:22
Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції в НАТО через "образливе" відео
09:19
Перед виборами у Словаччині лідирує партія експрем’єра, який проти поставок зброї Україні
09:03
Коломойський отримав нову підозру − СБУ
09:02
Німеччина протестувала сирени цивільної оборони, але в Берліні вони не зазвучали
08:59
фотоСБУ прийшла з обшуками до Шуфрича: підозрюють у держзраді − джерела
08:58
інфографікаПовітряні сили вночі знищили всі 17 "Шахедів", які атакували Хмельниччину
08:51
Дуда повідомив, що планує зустріч із Зеленським у Нью-Йорку
08:25
Литва позбавить громадянства фігуристку, яка виступає в Росії
Усі новини...
Реклама: