ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області – розвідка Естонії

За даними естонської розвідки, Збройним силам України, ймовірно, вдалось прорвати передній край оборони російських окупантів у Запорізькій області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: За даними естонської розвідки, тепер бої тривають в околицях сіл Новопрокопівка і Вербове. Російські окупанти перекинули на цей напрямок підкріплення з інших ділянок фронту і реорганізували оборону.

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Водночас досить малоймовірно, що українці зможуть незабаром домогтися оперативного успіху, наприклад, повністю перерізати сухопутний коридор до Криму, додали у відомстві.

Як зазначають естонські розвідники, обстановка на інших ділянках фронту залишалася незмінною. ЗС РФ не знизили тиску на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, продовжуючи атакувати в напрямку на Куп'янськ і Лиман.

Українські війська продовжили атакувати в районі Бахмута, успіхи мінімальні. Основні зусилля ЗСУ націлені на звільнення Кліщіївки, зазначають в естонській розвідці.

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