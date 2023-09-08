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В ОГП повідомили про зникнення арештованого броньовика Медведчука

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 вересня 2023, 22:40
В ОГП повідомили про зникнення арештованого броньовика Медведчука

Офіс генпрокурора повідомив, що броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic, який належить обвинуваченому у держзраді екснардепу Віктору Медведчуку, оголосили у розшук.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Радіо Свобода"

Дослівно ОГП: "Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно підозрюваного М., у тому числі на автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 року випуску, держномер АА1937ОІ, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

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Вказаний автомобіль оголошено у розшук відповідно до постанови слідчого. На теперішній час його місце перебування невідоме".

Деталі: Щодо місцезнаходження згаданого автомобіля журналісти звернулися також до Державного бюро розслідувань, яке вело слідство у справі Медведчука.

 

Надавати будь-яку інформацію у ДБР відмовились, аргументуючи це таємницею досудового розслідування.

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Теми: МедведчукОфіс генпрокурора
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