Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ГУР вважають, що інформацію про Маска та роботу Starlink над Кримом треба перевірити

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 вересня 2023, 23:01
В ГУР вважають, що інформацію про Маска та роботу Starlink над Кримом треба перевірити
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ, ФОТО ГУР МІНОБОРОНИ

Представник ГУР вважає, що інформацію про те, що мільярдер Ілон Маск наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на флот РФ, треба ретельно перевірити.

Джерело: представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Для того, щоб розібратися, що відбулося потрібно призначити якусь групу, яка подивиться, що це було, наскільки ця інформація правдива".

Реклама:

Деталі: За словами Скібіцького, на початку повномасштабного вторгнення було багато різних непорозумінь через невміння використовувати Starlink. Також було багато технічних проблем пов'язаних з експлуатацією цієї системи.

Він додав, що інформаційна кампанія, яку проводить Росія, дуже впливає на подачу інформації.

При цьому Скібіцький не спростував і не підтвердив проведення операції, в рамках якої Україна намагалася атакувати флот росіян.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, проводиться дуже багато заходів різними спецслужбами.

Нагадаємо:

  • Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
  • Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Також він каже про "необхідність перемир'я".

Теми: розвідкаМаск
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Коломойський отримав нову підозру − СБУ

фотоСБУ прийшла з обшуками до Шуфрича: підозрюють у держзраді − джерела

ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб

Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення

відеоУкраїнцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости

фотоСБУ: в Києві викрили ексадвоката, який закликав захопити владу в Україні

Усі новини...
розвідка
ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області – розвідка Естонії
У ГУР визначили список російських об’єктів, які підлягають знищенню
Новий випуск УП. Чат: Закриті декларації. Новий міністр оборони. Вплив Буданова і ГУР
Останні новини
09:47
Російський десантний корабель знищили, а на відновлення субмарини треба роки − британська розвідка
09:43
Третя ОШБ повідомила, як звільняла Андріївку: бригада росіян розбита вщент
09:22
Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції в НАТО через "образливе" відео
09:19
Перед виборами у Словаччині лідирує партія експрем’єра, який проти поставок зброї Україні
09:03
Коломойський отримав нову підозру − СБУ
09:02
Німеччина протестувала сирени цивільної оборони, але в Берліні вони не зазвучали
08:59
фотоСБУ прийшла з обшуками до Шуфрича: підозрюють у держзраді − джерела
08:58
інфографікаПовітряні сили вночі знищили всі 17 "Шахедів", які атакували Хмельниччину
08:51
Дуда повідомив, що планує зустріч із Зеленським у Нью-Йорку
08:25
Литва позбавить громадянства фігуристку, яка виступає в Росії
Усі новини...
Реклама: