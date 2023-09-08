В ГУР вважають, що інформацію про Маска та роботу Starlink над Кримом треба перевірити
Представник ГУР вважає, що інформацію про те, що мільярдер Ілон Маск наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на флот РФ, треба ретельно перевірити.
Джерело: представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Для того, щоб розібратися, що відбулося потрібно призначити якусь групу, яка подивиться, що це було, наскільки ця інформація правдива".
Деталі: За словами Скібіцького, на початку повномасштабного вторгнення було багато різних непорозумінь через невміння використовувати Starlink. Також було багато технічних проблем пов'язаних з експлуатацією цієї системи.
Він додав, що інформаційна кампанія, яку проводить Росія, дуже впливає на подачу інформації.
При цьому Скібіцький не спростував і не підтвердив проведення операції, в рамках якої Україна намагалася атакувати флот росіян.
За його словами, проводиться дуже багато заходів різними спецслужбами.
Нагадаємо:
- Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
- Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Також він каже про "необхідність перемир'я".