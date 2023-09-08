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Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки – Стефанішина

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 вересня 2023, 23:36
Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки – Стефанішина
ФОТО: СТЕФАНІШИНА У FACEBOOK

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки, але вступити до НАТО може раніше, ніж до Європейського союзу.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Ми будемо готові до членства в ЄС у найближчі 2 роки, але звичайно перебіг війни буде визначати політичні рамки.

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Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності й в момент, коли завершиться війна, ми зробимо в 10 разів більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене".

Деталі: За словами Стефанішиної, Україна навіть в умовах війни є великою частиною європейської економіки. Зокрема, Україна входить у топ-20 імпортерів різної продукції до ЄС і найбільшим ринком на території Європи: "І з цієї точки зору готовність України до вступу в ЄС найвища серед інших країн".

Вона додала, що рішення про те, що Україна стане членом ЄС - ухвалено: "З усіма своїми аграрними територіями, з усім що має. Реальності, в якій Україна перестане бути аграрною країною - не існує".

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Стефанішина зазначила, що наразі в ЄС переглядають аграрну політику, щоб адаптуватися до приходу нових потужних гравців на європейському ринку. 

Вона зауважила, що в Україні так само працюють над шляхом до вступу в НАТО, але саме рішення залежить не лише від України.

За її словами, питання щодо НАТО - це політичне рішення: "На саміті у Вільнюсі воно було ухвалене. Ми працюємо над тим, щоб посилити сумісність з силами Альянсу і посилити стратегічну обороноздатність країни через реформи в секторі безпеки і оборони і через уроки війни, які ми вивчили".

При цьому Стефанішина вважає, що Україна може вступити в НАТО швидше ніж в ЄС. Це пов'язано з тим, що після перемоги Альянс захоче мати у себе країну з однією з найсильніших армій, яка буде гарантом безпеки для Європи.

Теми: ЄСНАТОУкраїнаєвроінтеграція
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