В окупованому місті Пологи на Запоріжжі знищено штаб партії "Єдина Росія" – Федоров
Субота, 9 вересня 2023, 00:58
За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, у тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області 8 вересня було знищено штаб партії "Єдина Росія".
Джерело: Федоров у Telegram
Дослівно: "Місцеві підтверджують: мінус штаб єдиноросів у Пологах.
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Мелітопольці додають: Мелітополь ледве встигає приймати підгорілих окупантів".
Деталі: Федоров також додав, що штаб партії "Єдина Росія", імовірно, зазнав ураження "тоді, коли результати там "малювали" партійники з Пензи".