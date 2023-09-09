В окупованому місті Пологи на Запоріжжі знищено штаб партії "Єдина Росія" – Федоров

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, у тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області 8 вересня було знищено штаб партії "Єдина Росія".

Джерело: Федоров у Telegram

Дослівно: "Місцеві підтверджують: мінус штаб єдиноросів у Пологах.

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Мелітопольці додають: Мелітополь ледве встигає приймати підгорілих окупантів".

Деталі: Федоров також додав, що штаб партії "Єдина Росія", імовірно, зазнав ураження "тоді, коли результати там "малювали" партійники з Пензи".