КНДР готова укласти угоду з Росією про постачання зброї – FT

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором Володимиром Путіним угоду щодо постачання зброї.

Джерело: Financial Times із посиланням на оцінки експертів

Дослівно: "Наразі незрозуміло, що передбачатиме угода між Північною Кореєю та Росією. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності – усе це допоможе Москві відбити контрнаступ Києва".

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Деталі: FT зазначає, що у відповідь Москва могла б запропонувати зерно, нафту і військові технології, а також валюту як оплату.

Крім того, ідеться в публікації, у такий спосіб Росію також можна схилити до надання Північній Кореї "високочутливих військових технологій", які можуть посилити загрози з боку КНДР Кореї та Японії.

"Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", – наводить слова експертів видання.

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Нагадаємо: Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що очікувана зустріч між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Владіміром Путіним для надання військової підтримки Москві у її агресії проти України стане "великою помилкою".

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що лідер Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з Путіним і обговорити можливість постачання РФ більшої кількості зброї для війни в Україні.