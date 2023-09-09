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Потужний землетрус у Марокко: близько 300 загиблих

Ольга Глущенко Субота, 9 вересня 2023, 07:32
Потужний землетрус у Марокко: близько 300 загиблих
скриншот відео про землетрус

Щонайменше 296 людей загинули і 153 – отримали травми в результаті потужного землетрусу в Марокко.

Джерело: AFP/France24

Деталі: Близько 300 людей загинули після потужного землетрусу магнітудою 6,8 балів, що стався в Марокко в п'ятницю ввечері.

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"За попередніми даними, в результаті землетрусу загинуло 296 осіб в провінціях і муніципалітетах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азілаль, Чічауа і Тарудант", – йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Марокко.

Ще 153 людини отримали поранення.

Землетрус стався за 44 милі (71 кілометр) на південний захід від туристичного центру Марракеша на глибині 18,5 кілометрів об 23:11 (2211 за Гринвічем), повідомляє Геологічна служба США.

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Міністерство внутрішніх справ заявило, що влада "мобілізувала всі необхідні ресурси, щоб втрутитися і допомогти постраждалим районам".

За повідомленнями, лікарні Марракеша зіткнулися з "масовим напливом" поранених.

Регіональний центр переливання крові в Марракеші закликав жителів здавати кров для поранених.

Землетрус також відчувався у прибережних містах Рабат, Касабланка та Ес-Сувейра.

Система PAGER Геологічної служби США, яка надає попередні оцінки наслідків землетрусів, оголосила помаранчевий рівень небезпеки економічних втрат, що означає ймовірність значних збитків.

За даними американського урядового агентства, минулі події з таким рівнем тривоги вимагали реагування на регіональному або національному рівні.

Геологічна служба США зазначила, що "населення цього регіону проживає в будівлях, які є дуже вразливими до підземних поштовхів".

За даними глобального інтернет-моніторингу NetBlocks, інтернет-зв'язок у Марракеші був порушений через перебої з подачею електроенергії.

Марокканські ЗМІ повідомили, що це був найпотужніший землетрус, що стався в країні на сьогоднішній день.

Землетрус також відчувався в сусідньому Алжирі, де, за повідомленням алжирської цивільної оборони, він не спричинив жодних руйнувань чи жертв.

Теми: стихійне лихо
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