Потужний землетрус у Марокко: близько 300 загиблих
Щонайменше 296 людей загинули і 153 – отримали травми в результаті потужного землетрусу в Марокко.
Джерело: AFP/France24
Деталі: Близько 300 людей загинули після потужного землетрусу магнітудою 6,8 балів, що стався в Марокко в п'ятницю ввечері.
"За попередніми даними, в результаті землетрусу загинуло 296 осіб в провінціях і муніципалітетах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азілаль, Чічауа і Тарудант", – йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Марокко.
Ще 153 людини отримали поранення.
Землетрус стався за 44 милі (71 кілометр) на південний захід від туристичного центру Марракеша на глибині 18,5 кілометрів об 23:11 (2211 за Гринвічем), повідомляє Геологічна служба США.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що влада "мобілізувала всі необхідні ресурси, щоб втрутитися і допомогти постраждалим районам".
За повідомленнями, лікарні Марракеша зіткнулися з "масовим напливом" поранених.
Регіональний центр переливання крові в Марракеші закликав жителів здавати кров для поранених.
Землетрус також відчувався у прибережних містах Рабат, Касабланка та Ес-Сувейра.
Система PAGER Геологічної служби США, яка надає попередні оцінки наслідків землетрусів, оголосила помаранчевий рівень небезпеки економічних втрат, що означає ймовірність значних збитків.
За даними американського урядового агентства, минулі події з таким рівнем тривоги вимагали реагування на регіональному або національному рівні.
Геологічна служба США зазначила, що "населення цього регіону проживає в будівлях, які є дуже вразливими до підземних поштовхів".
За даними глобального інтернет-моніторингу NetBlocks, інтернет-зв'язок у Марракеші був порушений через перебої з подачею електроенергії.
Марокканські ЗМІ повідомили, що це був найпотужніший землетрус, що стався в країні на сьогоднішній день.
Землетрус також відчувався в сусідньому Алжирі, де, за повідомленням алжирської цивільної оборони, він не спричинив жодних руйнувань чи жертв.