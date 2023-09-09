Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Потужний землетрус у Марокко: близько 300 загиблих

Ольга Глущенко Субота, 9 вересня 2023, 07:32
Потужний землетрус у Марокко: близько 300 загиблих
скриншот відео про землетрус

Щонайменше 296 людей загинули і 153 – отримали травми в результаті потужного землетрусу в Марокко.

Джерело: AFP/France24

Деталі: Близько 300 людей загинули після потужного землетрусу магнітудою 6,8 балів, що стався в Марокко в п'ятницю ввечері.

Реклама:

"За попередніми даними, в результаті землетрусу загинуло 296 осіб в провінціях і муніципалітетах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азілаль, Чічауа і Тарудант", – йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Марокко.

Ще 153 людини отримали поранення.

Землетрус стався за 44 милі (71 кілометр) на південний захід від туристичного центру Марракеша на глибині 18,5 кілометрів об 23:11 (2211 за Гринвічем), повідомляє Геологічна служба США.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство внутрішніх справ заявило, що влада "мобілізувала всі необхідні ресурси, щоб втрутитися і допомогти постраждалим районам".

За повідомленнями, лікарні Марракеша зіткнулися з "масовим напливом" поранених.

Регіональний центр переливання крові в Марракеші закликав жителів здавати кров для поранених.

Землетрус також відчувався у прибережних містах Рабат, Касабланка та Ес-Сувейра.

Система PAGER Геологічної служби США, яка надає попередні оцінки наслідків землетрусів, оголосила помаранчевий рівень небезпеки економічних втрат, що означає ймовірність значних збитків.

За даними американського урядового агентства, минулі події з таким рівнем тривоги вимагали реагування на регіональному або національному рівні.

Геологічна служба США зазначила, що "населення цього регіону проживає в будівлях, які є дуже вразливими до підземних поштовхів".

За даними глобального інтернет-моніторингу NetBlocks, інтернет-зв'язок у Марракеші був порушений через перебої з подачею електроенергії.

Марокканські ЗМІ повідомили, що це був найпотужніший землетрус, що стався в країні на сьогоднішній день.

Землетрус також відчувався в сусідньому Алжирі, де, за повідомленням алжирської цивільної оборони, він не спричинив жодних руйнувань чи жертв.

Теми: стихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Усі новини...
стихійне лихо
У Норвегії через масштабні повені – нові евакуації людей
Загибла у Грузії українка виявилася колишньою сценаристкою шоу "Ранок з Україною"
У Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: