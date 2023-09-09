Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 59 разів: вбили 3 людей

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 08:07
Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 59 разів: вбили 3 людей
Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу російські загарбники поливали вогнем Херсонську область 59 разів, по самому Херсону випустили 5 снарядів, вбили 3 людей, 8 поранили.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів".

Реклама:

Деталі: За словами Прокудіна, російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, територію гаражного кооперативу у Херсоні, будівлю навчального закладу у Бериславському районі.

Він повідомив, що у результаті обстрілів 3 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині підірвалися троє саперів
Росіяни скинули авіабомбу на Херсонщину: 3 загиблих, 5 поранених
В Олешках підірвали авто з двома працівниками ФСБ, які катували українців
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: