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Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 59 разів: вбили 3 людей

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 08:07
Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 59 разів: вбили 3 людей
Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу російські загарбники поливали вогнем Херсонську область 59 разів, по самому Херсону випустили 5 снарядів, вбили 3 людей, 8 поранили.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів".

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Деталі: За словами Прокудіна, російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, територію гаражного кооперативу у Херсоні, будівлю навчального закладу у Бериславському районі.

Він повідомив, що у результаті обстрілів 3 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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