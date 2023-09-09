В Україну з неоголошеним візитом прибув міністр закордонних справ Японії

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші здійснив у суботу, 9 вересня неоголошений візит до України вперше з часу вторгнення Росії, щоб продемонструвати підтримку Токіо Києву на тлі російської агресії.

Джерело: МЗС Японії

Дослівно: "Під час свого візиту в Україну міністр закордонних справ Хаяші підтвердить міністру закордонних справ Кулебі, що Японія співпрацює з міжнародним співтовариством у запровадженні жорстких санкцій проти Росії та надає підтримку Україні з метою якнайшвидшого припинення російської агресії, а також продовжить висловлювати тверду позицію Японії, що вона на боці України".

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Деталі: Крім того, під час візиту розглядатимуться питання організації та проведення японсько-української конференції зі сприяння економічному відновленню.

Планується обмінятися думками щодо відновлення та реконструкції України через державний та приватний сектори.

Також очільник японського МЗС обговорить ініціативу як голова зустрічі міністрів закордонних справ G7 щодо заохочення якомога більшої кількості країн, у тому числі країн глобального Півдня, підтримати зусилля України у досягненні справедливого і тривалого миру.

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Під час візиту Японську делегацію супроводжуватимуть представники бізнесу під час цього візиту.

Оновлено: Посольство Японії в Україні виклало відео прибуття очільника міністерства закордонних справ.