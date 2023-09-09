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Розвідка Британії: Росіяни перекидають під Роботине підкріплення, щоб стримати ЗСУ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 09:56
Розвідка Британії: Росіяни перекидають під Роботине підкріплення, щоб стримати ЗСУ
Фото: Getty Images

Російські військові почали перекидати під Роботине підкріплення з інших ділянок фронту, відчуваючи тиск на свої оборонні лінії, ці дії зменшать можливості окупантів вести наступ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд Міноборони Британії

Деталі: Розвідка констатує, що українські сили зайшли у російську багаторівневу лінію оборони, що розташована на схід від селища Роботине, і українські піхотинці продовжують поступове тактичне просування і виснажують російські сили. 

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Окрім того, зберігається тиск на російські позиції південніше Бахмута, де українські сили поступово просуваються між Кліщіївкою та Андріївкою.

"Дуже ймовірно, що Росія перекинула сили з інших ділянок фронту на заміну виснаженим підрозділам довкола Роботиного. Ці перекидання сил ймовірно обмежують спроможності РФ вести власні наступальні операції на інших ділянках фронту. Також ці передислокації, скоріш за все, вказують на те, що вони відчувають тиск на свої оборонні лінії, зокрема довкола Роботиного", – зазначає розвідка.

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Теми: Збройні силиконтрнаступРосіявійна
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