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В небі над Донецьком замайорів прапор України, який запустили захисники

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 10:21
В небі над Донецьком замайорів прапор України, який запустили захисники
Фото: скрниншот з "Суспільне"

Українські військові 9 вересня в Авдіївці Донецької області на честь дня міста запустили в небо державний прапор України, він полетів в бік окупованого Донецька і згодом приземлився у Ленінському районі міста.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Суспільне", Telegram-канали

Пряма мова: "Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності - запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагались його збити. Але над Київським районом Донецька державний прапор вже майорить".

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Зранку 9 вересня місцевий телеграм-канал опублікував кілька відео, на яких український прапор летить на повітряних кульках в небі над Київським та Калінінським районом окупованого Донецька.

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Теми: Донецька областьУкраїнавійна
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