У Балтійському морі почалися великі навчання НАТО: відпрацюють потенційний напад РФ

Союзники НАТО розпочинають великі морські навчання "Північне узбережжя" біля берегів Латвії та Естонії, участі близько 30 суден і до 3000 військових будуть відпрацьовувати відбиття потенційного нападу Росії та контрудари.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Під час двотижневих маневрів у Балтійському морі за участі близько 30 суден і до 3000 військових будуть відпрацьовувати відбиття потенційного нападу Росії та контрудари. У тому числі військові тренуватимуться здійснювати десантні операції та удари з моря по суходолу.

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Німецький віце-адмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних спроможностей.

У навчаннях беруть участь держави з акваторії Балтійського моря, включно зі Швецією, а також США, Канада, Нідерланди, Бельгія та Франція.

Від США бере участь 200-метрове десантне судно Mesa Verde, яке може брати на борт близько 800 морських піхотинців.

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Також під час навчань будуть відпрацьовувати захист морських шляхів через Балтійське море, оскільки для Естонії та Фінляндії це критично важливі логістичні маршрути.

"Якби заблокували Сувальський коридор (умовний "перешийок" на території Литви та Польщі, що розділяє Калінінградську область РФ і Білорусь) – а це досить легко, тому що там лише дві дороги та одна залізниця – у нас залишиться лише морський шлях і доведеться покладатися на нього", – пояснив Каак.

Віцеадмірал зазначив, що це перші навчання подібного масштабу під керівництвом найбільшого військово-морського з’єднання на Балтійському морі з нового штабу у Ростоку.

Німеччина хоче довести, що цей центр може бути регіональним військово-морським штабом і керувати операціями Альянсу на Балтиці у разі конфлікту.

Що було раніше: США і Румунія анонсували навчання в Чорному морі і дельті Дунаю за участі України.

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