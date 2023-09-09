Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Балтійському морі почалися великі навчання НАТО: відпрацюють потенційний напад РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 12:55
У Балтійському морі почалися великі навчання НАТО: відпрацюють потенційний напад РФ
Фото: Getty images

Союзники НАТО розпочинають великі морські навчання "Північне узбережжя" біля берегів Латвії та Естонії, участі близько 30 суден і до 3000 військових будуть відпрацьовувати відбиття потенційного нападу Росії та контрудари.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Під час двотижневих маневрів у Балтійському морі за участі близько 30 суден і до 3000 військових будуть відпрацьовувати відбиття потенційного нападу Росії та контрудари. У тому числі військові тренуватимуться здійснювати десантні операції та удари з моря по суходолу.

Реклама:

Німецький віце-адмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних спроможностей. 

У навчаннях беруть участь держави з акваторії Балтійського моря, включно зі Швецією, а також США, Канада, Нідерланди, Бельгія та Франція.

Від США бере участь 200-метрове десантне судно Mesa Verde, яке може брати на борт близько 800 морських піхотинців. 

ВІДЕО ДНЯ

Також під час навчань будуть відпрацьовувати захист морських шляхів через Балтійське море, оскільки для Естонії та Фінляндії це критично важливі логістичні маршрути. 

"Якби заблокували Сувальський коридор (умовний "перешийок" на території Литви та Польщі, що розділяє Калінінградську область РФ і Білорусь) – а це досить легко, тому що там лише дві дороги та одна залізниця – у нас залишиться лише морський шлях і доведеться покладатися на нього", – пояснив Каак. 

Віцеадмірал зазначив, що це перші навчання подібного масштабу під керівництвом найбільшого військово-морського з’єднання на Балтійському морі з нового штабу у Ростоку. 

Німеччина хоче довести, що цей центр може бути регіональним військово-морським штабом і керувати операціями Альянсу на Балтиці у разі конфлікту. 

Що було раніше: США і Румунія анонсували навчання в Чорному морі і дельті Дунаю за участі України.

Читайте також на цю тему: Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції

Теми: НАТОБалтіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
НАТО
Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки – Стефанішина
Литва розгорне інфраструктуру для сил НАТО підвищеної боєготовності за 2 роки
Генсек НАТО заявив про прогрес контрнаступу: "Українці поступово набирають сили"
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: