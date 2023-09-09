Зеленський у суботу провів Ставку: говорили про захист енергетики та портів

Президент Володимир Зеленський у суботу, 9 вересня провів Ставку головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору".

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Деталі: Також увагу приділили захист прифронтових територій та підготовці до зими.

Доповіді прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу. "Усі доручення роздані. Робота триває", - підкреслив президент.