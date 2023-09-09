Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський у суботу провів Ставку: говорили про захист енергетики та портів

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 13:17
Зеленський у суботу провів Ставку: говорили про захист енергетики та портів
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у суботу, 9 вересня провів Ставку головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору".

Реклама:

Деталі: Також увагу приділили захист прифронтових територій та підготовці до зими.

Доповіді прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу. "Усі доручення роздані. Робота триває", - підкреслив президент.

Теми: Зеленськийпортиенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Усі новини...
Захисники за добу знищили 600 окупантів та 15 танків – Генштаб
Окупанти вдарили по 8 областях, біля Синьківки на Харківщині намагаються прорвати оборону - ОВА
Залужний та начштабу армії Румунії обговорили атаки росіян на Дунайські порти
Росіяни вдень обстріляли Сонячне на Херсонщині: вбили чоловіка
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: