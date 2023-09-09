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Саміт G20 погодив спільну декларацію: знайшли компроміс щодо України

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 14:25
Саміт G20 погодив спільну декларацію: знайшли компроміс щодо України
Нарендра Моді, фото: Getty Images

Прем’єр головуючої у G20 Індії Нарендра Моді оголосив, що саміт країн "Групи двадцяти" погодив спільну декларацію, знайшовши компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

Джерело: "Європейска правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "Завдяки складній роботі усіх команд ми отримали консенсус щодо декларації саміту лідерів G20. Оголошую про погодження декларації".

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Деталі: Індійський прем’єр заявив, що погодження декларації свідчить про те, що учасниці змогли знайти компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

Прем’єр не надав деталей щодо того, які формулювання погоджено. 

Серед країн, що входять до G20, дуже різняться позиції у питанні війни Росії проти України: держави Заходу виступають за більш рішучий осуд Росії, тоді як країни Глобального півдня хочуть більшого фокусу на економічних питаннях. 

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Агентство припускає, що формулювання можуть бути подібними до тих, які визначили для декларації саміту в Індонезії у 2022 році. Там зазначили, що більшість країн засуджують Росію за розв’язану війну, але є також інші погляди.

У проєкті декларації саміту, з яким ознайомилися журналісти, у розділі "геополітична ситуація" ще не було тексту.

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Теми: G20Українадекларації
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