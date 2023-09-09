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Землетрус у Марокко: загинуло більше 800 людей, МЗС перевіряє, чи нема серед постраждалих українців

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 14:59
Землетрус у Марокко: загинуло більше 800 людей, МЗС перевіряє, чи нема серед постраждалих українців
Фото: Getty Images

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Марокко, який стався вночі, сягнула 820 людей, МЗС України перевіряє наявність наших громадян серед постраждалих.

Джерело: ВВС, речник МЗС Олег Ніколенко у соцмережі X

Пряма мова Ніколенка: "МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на "гарячу лінію" українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90".

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Деталі: Землетрусу магнітудою 6,8 стався приблизно за 70 км від Марракеша. Кількість постраждалих продовжує зростати.

Геофізичний центр Марокко повідомив, що землетрус магнітудою 7,2 стався в районі Атлаських гір. Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,8 і повідомила, що він стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км.

Офіційна інформація про подію з'явилася тільки через кілька годин.

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Теми: землетруснадзвичайна подія
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