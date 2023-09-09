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Росіяни вдень обстріляли Сонячне на Херсонщині: вбили чоловіка

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 15:08
Росіяни вдень обстріляли Сонячне на Херсонщині: вбили чоловіка
Фогто: Getty Images

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл вдень, 9 вересня, селища Сонячне на Херсонщині, в результаті чого загинув 48-річний чоловк.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці".

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Деталі: За його словами, обстріл продовжується. "Будьте в безпечних місцях", - попередив голова ОВА.

Що було раніше: За минулу добу через обстріли російських загарбників в Херсонській області 3 людини загинуло, 8 — дістали поранення.

Теми: Херсонська областьжертвивійна
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