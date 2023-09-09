У Нідерландах ухвалили рішення облаштувати сотні нових місць для прийому українських біженців
Нідерландські муніципалітети організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України в найближчі тижні, рішення було ухвалено за підсумками консультацій між Державним секретарем Міністерства юстиції та безпеки Еріком Ван дер Бургом та Радою безпеки країни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NOS
Деталі: У 25 регіонах попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом – до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, щоб це сталося.
За словами Ван дер Бурга, центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті переповнені. Він додав, необхідно негайно облаштувати ще 500 місць для прийому біженців.
Очікується, що ще тисячу додаткових місць мають організувати у Нідерландах до 1 жовтня цього року.
У Нідерландах зареєстровано 98 тисяч українських біженців. Пункти прийому біженців зараз мають 81 тисячу ліжок, з яких 80 тисяч використовуються.
Що було раніше:
- Перед цим консультативна рада з питань міграції (ARM) Нідерландів у своєму звіті вимагала від уряду зробити більш ясними майбутні перспективи українських біженців, які перебувають в країні.
- Українці, які рятувалися від російського вторгнення, стали основною причиною збільшення кількості іммігрантів до Нідерландів майже на 60% у 2022 році.
- За даними розвідки Британії, через вторгнення РФ чверть українців стали вимушеними переселенцями.