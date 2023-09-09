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У Нідерландах ухвалили рішення облаштувати сотні нових місць для прийому українських біженців

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 15:56
У Нідерландах ухвалили рішення облаштувати сотні нових місць для прийому українських біженців
Фото: Getty Images

Нідерландські муніципалітети організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України в найближчі тижні, рішення було ухвалено за підсумками консультацій між Державним секретарем Міністерства юстиції та безпеки Еріком Ван дер Бургом та Радою безпеки країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NOS

Деталі: У 25 регіонах попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом – до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, щоб це сталося.

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За словами Ван дер Бурга, центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті переповнені. Він додав, необхідно негайно облаштувати ще 500 місць для прийому біженців.

Очікується, що ще тисячу додаткових місць мають організувати у Нідерландах до 1 жовтня цього року.

У Нідерландах зареєстровано 98 тисяч українських біженців. Пункти прийому біженців зараз мають 81 тисячу ліжок, з яких 80 тисяч використовуються.

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Теми: НідерландиУкраїнабіженці
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