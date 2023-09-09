Зеленський доручив оновити систему професійних свят: Неприпустимі змішування сенсів

Президент Володимир Зеленський доручив переглянути й оновити систему професійних свят і днів пам’яті в Україні.

Джерело: звернення президента

Деталі: Зеленський зазначив, що вже багато років у другу суботу вересня в Україні відзначають одночасно День фізичної культури і спорту та День українського кіно.

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Пряма мова: "І подібних збігів у нашому календарі надто багато. День юриста і День художника. День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Є збіги професійних днів і днів пам’яті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається з Днем науки. Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів.

Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами. Деякі надзвичайно важливі дні пам’яті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі. Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків.

Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно".