Учасники саміту G20 закликали відновити "зернову угоду"

Учасники саміту країн "Групи двадцяти" у підсумковій декларації закликали до виконання "зернової угоди", яку раніше зірвала Росія.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У заяві міститься заклик до повної, своєчасної та ефективної реалізації "зернової угоди" для забезпечення негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства, добрив і сировини з України та РФ.

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Учасники саміту також закликали припинити напади на відповідну інфраструктуру.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що саміт країн G20 погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни РФ проти України, проте деталі ще не були відомі.

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