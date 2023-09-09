Учасники саміту G20 закликали відновити "зернову угоду"
Субота, 9 вересня 2023, 16:29
Учасники саміту країн "Групи двадцяти" у підсумковій декларації закликали до виконання "зернової угоди", яку раніше зірвала Росія.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: У заяві міститься заклик до повної, своєчасної та ефективної реалізації "зернової угоди" для забезпечення негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства, добрив і сировини з України та РФ.
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Учасники саміту також закликали припинити напади на відповідну інфраструктуру.
Що передувало: Раніше повідомлялося, що саміт країн G20 погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни РФ проти України, проте деталі ще не були відомі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- За даними Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн "Групи двадцяти" задовольнити деякі російські вимоги для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.
- Напередодні у Міністерстві закордонних справ України заявили, що послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу.
- Раніше німецьке видання Bild повідомило, що генсек ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з російською стороною щодо відновлення "зернової угоди". В обмін на це Гутерріш пропонує РФ послабити деякі санкції проти Москви.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.