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Україна розчарована декларацією G20: у МЗС підказали вірні формулювання

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 17:12
Україна розчарована декларацією G20: у МЗС підказали вірні формулювання
Саміт G20 в Індії, фото Anadolu Agency via Getty Images

У МЗС України прокоментували підсумкову спільну декларацію країн "Групи двадцяти", висловивши розчарування її формулюваннями.

Джерело: речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

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Деталі: Ніколенко висловив розчарування тією частиною документу, яка стосується агресії Росії проти України, а також зазначив, что участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію.

Дослівно: "Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи".

Більше деталей: Водночас речник МЗС запропонував, як змінити основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності.

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Він вказав, що в декларації потрібно було зазначити, що Росія веде війну проти України замість слів про "війну в Україні", а також наголосив, що саме РФ, а не "всі країни", повинна утриматися від застосування сили для територіальних завоювань.

Ніколенко також вказав на необхідності того, що учасники саміту мали засудити агресію РФ проти України та закликати Росію негайно її припинити.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що саміт країн "Групи двадцяти" погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни РФ проти України, проте деталі ще не відомі.

Індійський прем’єр заявив, що країни G20 погодили спільну декларацію, що свідчить про те, що учасниці змогли знайти компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

Також учасники саміту країн "Групи двадцяти" закликали до виконання Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала Росія.

Теми: G20МЗСвійна
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