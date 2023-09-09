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У Сімферополі палає військова частина

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 18:09
У Сімферополі палає військова частина
пожежа у військовій частині Сімферополя, скріншот відео ЧП Симферополь

В окупованому Сімферополі в суботу сталася пожежа на території військової частини.

Джерело: місцеві телеграм-канали, так званий "радник глави Криму" Олег Крючков у Telegram

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Деталі: Після 16-ї години в суботу місцеві телеграм-канали повідомили про пожежу на території військової частини в Сімферополі.

Представник окупантів, так званий "радник глави Криму" Олег Крючков підтвердив інформацію про пожежу, однак запевняє, що це "звичайне побутове загоряння".

"Будь-яку пожежу в Сімферополі українська пропаганда прагне перетворити на "перемогу". Не вийде. У військовій частині в Сімферополі звичайне побутове загоряння. Працюють два пожежні автомобілі. Пожежу локалізовано", - написав він.

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Теми: Кримпожежавійна
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