У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент "рішуче засудив" інцидент

На території Румунії виявили уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовує РФ для атак по Україні, президент країни заявив про неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro

Деталі: Фрагменти дрона виявили в районі села Плауру, повіту Тульча. Пошукова місія почалася після отримання інформації від місцевої влади про можливе перебування елементів безпілотника приблизно в 2,5 кілометрах на південний схід від села.

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Президент Румунії Клаус Йоганніс оперативно відреагував на цю подію, заявивши, що виявлення нових фрагментів безпілотників, подібних до тих, що використовуються російськими військовими, на румунській території поблизу кордону з Україною, свідчить про те, що відбулося абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

Пряма мова Йоганніса: "Я рішуче засуджую цей інцидент, спровокований російськими атаками на українські порти на Дунаї".

Більше деталей: Він зазначив, що у суботу мав телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де поінформував його про нові події, а той підтвердив свою повну солідарність з Румунією і запевнив, що Альянс і його члени повністю підтримують Румунію.

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Як підтвердження підтримки Бухареста президент вказав на нещодавнє рішення США збільшити свою присутність в Румунії за допомогою літаків F-16 в рамках місії повітряної поліції в цій країні.

"Як я вже говорив раніше, в рамках НАТО Румунія дуже добре захищена і користується найсильнішими гарантіями безпеки в нашій історії", – підкреслив Йоганніс.

"Я знову рішуче засуджую неодноразові напади РФ на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці глибоко невиправдані атаки порушують норми міжнародного права і є воєнними злочинами", – сказав президент.

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