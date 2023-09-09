"Жодного сантиметра окупантам не залишимо": Зеленський привітав майже 50 міст України
Президент Володимир Зеленський привітав майже 50 українських міст, які цими вихідними відзначають свій день, та запевнив, що Україна не залишить окупантам жодного сантиметра своєї землі.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "Цієї суботи й неділі майже 50 українських міст відзначають свій день.
Вінниця. Дніпро. Житомир. Луцьк. Миколаїв. Ужгород, Барвінкове, Біла Церква, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківка, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янка-Бузька, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівка, Новоукраїнка, Очаків, Рава-Руська, Рені, Самбір, Славута, Сміла, Тростянець, Українка, Шпола, Яготин.
Наша героїчна Авдіївка – сьогодні її день теж. День Бахмута – старовинного українського міста, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки, Харцизьк".
Деталі: Президент запевнив, що Україна завжди памʼятає про всіх своїх, захищає своє і забезпечить свободу й силу всім своїм містам.
Дослівно: "Територія нашої держави велика. Але жодного її сантиметра російським окупантам не залишимо".