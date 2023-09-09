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Збірна України зіграла внічию з Англією у відборі на Євро-2024

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 20:58
Збірна України зіграла внічию з Англією у відборі на Євро-2024
матч Україна-Англія 9 вересня, фото: MB Media/Getty Images

Збірна України вперше у відборі Євро-2024 з футболу зіграла внічию, завершивши матч проти Англії в польському Вроцлаві з рахунком 1:1.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: За перший тайм Україна завдала одного удару по воротах — і той виявився результативним. На 26-й хвилині Олександр Зінченко відгукнувся в карній зоні на простріл Юхима Коноплі — 1:0.

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Англійці продовжили чинити тиск на ворота Георгія Бущана. Незадовго до перерви це вилилося в гол у відповідь, коли Гаррі Кейн передачею від центра поля "знайшов" Кайла Вокера. Захисник "Ман Сіті" в карній зоні позбувся опіки Віталія Миколенка, обробив м'яч і поцілив у нижній кут.

Близьким до голу був англієць Сака. В другому таймі партнер Зінченка в "Арсеналі" завдавав потужного удару з лінії штрафного, але поцілив у поперечину.

Удар Вокера так і залишився єдиним результативним в Англії. Підопічні Сергія Реброва успішно стримували суперника, що послабив тиск наприкінці зустрічі, й заробили залікове очко — 1:1.

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Теми: футбол
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