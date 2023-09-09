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Окупанти заявили про атаку безпілотників на Крим

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 21:13
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Крим
ілюстративне фото Getty Images

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що ППО окупантів у суботу ввечері збила три українські безпілотники на заході та північному заході півострова.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Деталі: О 19:24 Аксьонов повідомив, що в північно-західному районі Криму російська ППО збила "ворожий" БПЛА і попросив зберігати спокій.

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О 20:38 він додав, що на заході окупованого півострова ППО збила ще два безпілотники.

Теми: Кримбезпілотникивійна
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