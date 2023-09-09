Окупанти заявили про атаку безпілотників на Крим
Субота, 9 вересня 2023, 21:13
Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що ППО окупантів у суботу ввечері збила три українські безпілотники на заході та північному заході півострова.
Джерело: Аксьонов у Telegram
Деталі: О 19:24 Аксьонов повідомив, що в північно-західному районі Криму російська ППО збила "ворожий" БПЛА і попросив зберігати спокій.
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О 20:38 він додав, що на заході окупованого півострова ППО збила ще два безпілотники.