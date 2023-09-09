Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські телеграм-канали поширюють фейкові відео про новий "обмін" – штаб

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 21:59
Російські телеграм-канали поширюють фейкові відео про новий обмін – штаб
скріншот відео координаційного штабу

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявляє про фейкові відео нібито нового обміну, які поширюють російські телеграм-канали.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "Обережно – фейк! Російські телеграм-канали цими днями публікують фейкові відео, на яких демонструється нібито обмін полоненими між українською та російською сторонами у форматі 94 на 95.

Реклама:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звертає увагу на неправдивість подібної інформації, яку ворожі пропагандисти поширюють напередодні виборів, аби підняти рейтинг прокремлівських сил".

Деталі: У штабі пояснили, що відео, яке активно поширюється в мережі, насправді з попереднього обміну полоненими, і про кожний обмін Україна повідомляє офіційно.

Теми: полоненіобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
полонені
Близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури – генпрокурор
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: