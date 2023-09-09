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Російські телеграм-канали поширюють фейкові відео про новий "обмін" – штаб

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 21:59
Російські телеграм-канали поширюють фейкові відео про новий обмін – штаб
скріншот відео координаційного штабу

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявляє про фейкові відео нібито нового обміну, які поширюють російські телеграм-канали.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "Обережно – фейк! Російські телеграм-канали цими днями публікують фейкові відео, на яких демонструється нібито обмін полоненими між українською та російською сторонами у форматі 94 на 95.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звертає увагу на неправдивість подібної інформації, яку ворожі пропагандисти поширюють напередодні виборів, аби підняти рейтинг прокремлівських сил".

Деталі: У штабі пояснили, що відео, яке активно поширюється в мережі, насправді з попереднього обміну полоненими, і про кожний обмін Україна повідомляє офіційно.

Теми: полоненіобмін
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