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Стефанішина: Надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 22:24
Стефанішина: Надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни
ілюстративне фото Getty Images

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що Україна не отримала більшого на вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе надто велику відповідальність. 

Джерело: Стефанішина під час форуму Yalta European Strategy, що проходив 8-9 вересня у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Головний урок, який ми винесли з Вільнюсу – лідери (країн НАТО) виявились неготовими взяти на себе відповідальність за більш амбітну заяву, оскільки не відчували підтримки суспільств". 

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Деталі: За словами Стефанішиної, надання у Вільнюсі гарантій вступу України у НАТО могло би змінити хід війни з Росією. 

"Це лише п’ять додаткових слів у декларації Вільнюського саміту, проте вони змінили би хід війни – Путін би "помер". Однак політичної волі включити ці п’ять слів не виявилося",- сказала віцепрем’єрка. 

"Спочатку нас це обурило, але потім ми зрозуміли, що ми потребуємо підтримки суспільств і парламентів цих країн для того, щоб у їх лідерів наступного разу було достатньо волі для ухвалення такого рішення",- резюмує Стефанішина.

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Що передувало: Нещодавно віцепрем'єрка заявила також, що що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.

Передісторія:

  • За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу.
  • Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".
  • Також на полях саміту країни G7 погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Теми: НАТОгарантії безпеки
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