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Буданов не вважає, що війна буде тривалою, але є одне "але"

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 23:07
Буданов не вважає, що війна буде тривалою, але є одне але
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що війна РФ проти України не буде довготривалою.

Джерело: Буданов на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, перш за все, по противнику".

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Деталі: За його словами, росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

"Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію", – сказав начальник військової розвідки.

Теми: Будановвійна
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