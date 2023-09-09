У ГУР розповіли, скільки військових РФ на території України

За даними української розвідки, Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях і на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців.

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Це, якщо не рахувати Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях".

Деталі: Скібіцький також заявив, що РФ на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною.