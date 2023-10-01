Росія запустила "Шахеди" по Україні – ПС

Повітряні сили повідомили про запуск "Шахедів" росіянами.

Джерело: Повітряні сили, керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram

Дослівно: "Імовірні пуски ударних БпЛА типу Shahed.

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Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково!".

Деталі: Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що окупанти запустили безпілотники з Криму.

Доповнено: О 00.20 загроза ударних БпЛА поширилася на Вінницьку, Кіровоградську, Черкаську області.

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