Росія запустила "Шахеди" по Україні – ПС
Повітряні сили повідомили про запуск "Шахедів" росіянами.
Джерело: Повітряні сили, керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram
Дослівно: "Імовірні пуски ударних БпЛА типу Shahed.
Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково!".
Деталі: Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що окупанти запустили безпілотники з Криму.
Доповнено: О 00.20 загроза ударних БпЛА поширилася на Вінницьку, Кіровоградську, Черкаську області.
О 00.52 повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області.
О 1.02 на Харківщині Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку: "Харківська область - перебувайте в укриттях!".
О 1.43 загроза застосування ударних БпЛА Сумській та Харківській області.
У Снігурівці Миколаївської області під час повітряної тривоги пролунало два вибухи.