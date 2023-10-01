Китай створив перешкоди для експорту безпілотників в Україну – NYT

1 вересня у Китаї набули чинності нові правила щодо обмеження експорту компонентів для дронів і постачальники скоротили продажі дронів для України - це дало Китаю прихований вплив на війну.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання зазначає, що бойові дії в Україні – це війна безпілотників. Тому зростає залежність від постачальників літальних апаратів, зокрема Китаю, оскільки дешеві безпілотники, які стали всюдисущими на передовій, в основному походять з Китаю, найбільшого у світі виробника цих пристроїв.

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Це дало Китаю прихований вплив у війні, яка частково ведеться побутовою електронікою.

За даними The New York Times, китайські компанії скоротили продажі безпілотників і запчастин для них українцям.

Китайські фірми, які все ще продають, часто вимагають від покупців використання складних мереж посередників.

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Ці перешкоди у "війні безпілотників" дають перевагу Росії.

Китайські компанії до червня цього року напряму поставили в Україну дронів трохи більше ніж на 200 000 доларів. У той самий період Росія отримала від китайських торгових компаній безпілотників щонайменше на 14,5 мільйонів доларів у вигляді прямих поставок.