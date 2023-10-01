Ворог бив по кількох областях з балістики, у Запоріжжі були вибухи
Неділя, 1 жовтня 2023, 01:17
У ніч на 1 жовтня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у шістьох областях України. У Запоріжжі після оголошення ракетної небезпеки, пролунало два вибухи.
Джерело: Повітряні сили в Telegram, "Суспільне"
Дослівно: "Чернігівська,Полтавська, Сумська області - загроза застосування балістичного озброєння!".
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О 1.21 загроза застосування балістичного озброєння з'явилася у Донецькій, Запорізькій і Харківській області.
Близько 1.36 двічі вибухи пролунали у Запоріжжі.
О 5.16 відбувся відбій повітряної тривоги у всіх областях.
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Нагадаємо, раніше в ніч на 1 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.