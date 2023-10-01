Проукраїнська партія лідирує на парламентських виборах у Словаччині – екзит-пол

Перше місце за результатами виборів у Словаччині може зайняти партія "Прогресивна Словаччина", яка виступає за збереження сильної підтримки України та близька до президентки Зузани Чапутової.

Джерело: Sme.sk за результатами екзит-пола, проведеного соціологічною службою Focus для TV Markiza, "Європейська правда"

Деталі: Ліволіберальна партія "Прогресивна Словаччина" може отримати підтримку 23,5% виборців. Таким чином, вона випереджує партію Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо, яка лідирувала більшу частину виборчої компанії. Нагадаємо, що Фіцо відомий своїми антиєвропейськими та антиукраїнськими заявами.

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Ще одна антиукраїнська партія – ультраправа "Республіка" може отримати підтримку набагато меншу, ніж раніше давали опитування – лише 6%. При цьому важливо, що виборчий бар’єр може не здолати ще одна антиукраїнська сила – Словацька національна партія колишнього спікера Андрея Данко (4,4%).

На третьому місці партія "Голос" ще експрем'єра Петера Пеллегріні – екзит-поли дають їй 12,8%. Ця партія може вступити в коаліцію як прозахідними, так і проросійськими силами.

Натомість можливими коаліційними партнерами "Прогресивної Словаччини" можуть стати парті SaS (6,4%) та Християнсько-демократичний рух (5,3%).

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Також у парламент проходить блок OL’aNO+ (8%) експрем'єра Ігоря Матовича.

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