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ЗСУ наступають на Запоріжжі та біля Бахмута, вороги атакують на лінії Авдіївка-Донецьк - ISW

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 04:25
ЗСУ наступають на Запоріжжі та біля Бахмута, вороги атакують на лінії Авдіївка-Донецьк - ISW
Фото ілюстраційне, Генштаб ЗСУ

30 вересня українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та поблизу Бахмута, а російські незначно просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: російські війська вели наступальні дії в районі Куп’янська, Кремінної, Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі кордону Донецько-Запорізької області і незначно просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк.

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Окрім цього, геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк). У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих ударів на схід від Степового (8 км на північний захід від Авдіївки), на південний захід від Авдіївки, а також поблизу Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки), Тоненького (7 км на північний захід від Авдіївки), Мар’їнки та Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) та поблизу Бахмута. 

Російські військові стверджують, що українські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), Роботиного (10 км на південь від Оріхова), Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

ВІДЕО ДНЯ

ISW повідомляє, що російський військовий блогер, пов’язаний із Повітряно-десантними військами, прямо спростував заяви від 24 вересня про те, що українські війська окупували половину Вербового. 29 вересня він заявив, що підрозділи 7-ї гвардійської дивізії ВДВ все ще утримують Вербове, незважаючи на втрати.

Теми: війнаЗапорізька областьДонецька область
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