Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ наступають на Запоріжжі та біля Бахмута, вороги атакують на лінії Авдіївка-Донецьк - ISW

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 04:25
ЗСУ наступають на Запоріжжі та біля Бахмута, вороги атакують на лінії Авдіївка-Донецьк - ISW
Фото ілюстраційне, Генштаб ЗСУ

30 вересня українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та поблизу Бахмута, а російські незначно просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: російські війська вели наступальні дії в районі Куп’янська, Кремінної, Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі кордону Донецько-Запорізької області і незначно просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк.

Реклама:

Окрім цього, геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк). У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих ударів на схід від Степового (8 км на північний захід від Авдіївки), на південний захід від Авдіївки, а також поблизу Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки), Тоненького (7 км на північний захід від Авдіївки), Мар’їнки та Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) та поблизу Бахмута. 

Російські військові стверджують, що українські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), Роботиного (10 км на південь від Оріхова), Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

ВІДЕО ДНЯ

ISW повідомляє, що російський військовий блогер, пов’язаний із Повітряно-десантними військами, прямо спростував заяви від 24 вересня про те, що українські війська окупували половину Вербового. 29 вересня він заявив, що підрозділи 7-ї гвардійської дивізії ВДВ все ще утримують Вербове, незважаючи на втрати.

Теми: війнаЗапорізька областьДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг: Події в Ізраїлі не вплинуть на підтримку України від НАТО

Politico: Українські пілоти наступного тижня розпочнуть навчання на F-16 на базі ВПС США

відеоАрмія Ізраїля заявила, що провела рейди в секторі Гази  

фотоСБУ затримала в Дніпрі директора заводу, який продавав РФ обладнання для військових баз

фотоБілий дім: Північна Корея передала Росії 1000 "контейнерів з військовим обладнанням"

До Одеси несподівано приїхав прем’єр Нідерландів: пообіцяв ракети для Patriot й катери

Усі новини...
війна
Наша повоєнна норма
За останню добу ворог завдав 99 авіаударів та запустив 40 "Шахедів" – зведення Генштабу 
Цієї ночі на Херсонщину скинули 10 авіабомб – речник ОВА
Останні новини
01:33
США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі
00:47
У США республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників
00:18
відеоНа окупованій Донеччині біля Іловайська зайнялася масштабна пожежа на газопроводі
23:50
Покупці СПГ в Азії відкладають поставки: через ризик війни на Близькому Сході зросли ціни
23:38
Прем’єр Швеції заявив, що Туреччина більше не має вимог для їхнього членства в НАТО
23:14
Французька TotalEnergies підписала 27-річну угоду з Катаром на поставки скрапленого газу
23:10
Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози через напад у школі
22:50
З авіації та артилерії била РФ по прикордонню Сумщини, загалом 237 вибухів
22:44
Попри надану відстрочку у РФ продовжують призивати IT-фахівців в армію
22:34
Столтенберг: Події в Ізраїлі не вплинуть на підтримку України від НАТО
Усі новини...
Реклама: