Цієї ночі на Херсонщину скинули 10 авіабомб – речник ОВА

У ніч на 1 жовтня росіяни скинули на Херсонську область 10 авіабомб.

Джерело: речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі "Єдиних новин"

Деталі: Цієї ночі в Станіславові під обстрілами постраждало четверо людей. Ще одна людина перебуває під завалами.

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Вранці 1 жовтня також обстріляли околиці Херсона, зникло світло, але енергетики вже працюють на місці обстрілу.

Загалом, за останніх сім-вісім днів окупанти скинули на область 166 авіабомб.

Толоконніков наголосив, що у Херсоні та області великі руйнування через те, що дуже збільшилась кількість авіаударів.

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За його словами, авіабомби, які скидають росіяни, залишають яму в людський зріст і діаметром 30-40 метрів. Якщо бомба влучає в будинок, то від нього практично нічого не залишається. А вибухова хвиля руйнує будинки в радіусі 20-30 метрів і пошкоджує житло в районі кілометра.