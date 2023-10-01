У ніч на 1 жовтня на півдні країни було знищено щонайменше 15 "Шахедів", з них 14 на Одещині і один на Миколаївщині.

Джерело: прес-офіцер Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк в ефірі "Єдині новини"

Деталі: За її словами, під атакою були південні регіони, відбулася дронова атака змішаного типу.

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Вороги намагалися плутати маршрути і максимально завантажувати систему ППО.

Гуменюк зазначила, що на Миколаївщині відбулося влучання у складські приміщення. Там триває розбір завалів і гасіння пожежі, але інформація про постраждалих не надходила.

Окрім цього, Херсонщину атакували 16 коригованими авіабомбами (КАБ).

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За словами Гуменюк, ворог також продовжує наносити балістичні ракетні удари.