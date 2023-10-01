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В Умані ворог атакував склади з зерном – зайнялася масштабна пожежа

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 07:47
В Умані ворог атакував склади з зерном – зайнялася масштабна пожежа
Пожежа на складах, фото Черкаської ОВА

Уночі ворог масовано атакував Черкащину ударними безпілотниками, є влучання по складах в Умані, де зберігалося зерно.

Джерела: керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, Державна служба надзвичайних ситуацій, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: У складських приміщеннях, де зберігалось зерно, виникли пожежі. 

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За попереднью інформацією, постраждала одна людина, вона доправлена до лікарні. 

Фото ДСНС
Фото ДСНС

У ДСНС додали, що рятувальники приборкують полумʼя на загальній площі більше ніж три тисячі квадратних метрів. Залучили до гасіння пожежі 11 одиниць техніки, 52 чоловіка особового складу.

Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби, а правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

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Окрім цього, за інформацією Лисака, влучання ударних безпілотників по цивільній інфраструктурі сталися у Кривому Розі. Є руйнування, виникла пожежа, рятувальники вогонь локалізували.

Нікополь агресор обстрілював з важкої артилерії: Вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району і пошкодив лінію електропередач та газогін. 

Загиблих і постраждалих, внаслідок атак росіян, немає.

Теми: Черкаська областьУманьДніпропетровська область
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