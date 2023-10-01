Сили ППО вночі збили половину "Шахедів", запущених Росією
Неділя, 1 жовтня 2023, 08:39
Сили протиповітряної оборони України знищили 16 з 30 запущених росіянами "Шахедів" у ніч на 1 жовтня.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: За даними військових, у ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-РФ, Курськ-РФ).
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Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136", з них знищено 16.