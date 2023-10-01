Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили ППО вночі збили половину "Шахедів", запущених Росією

Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 08:39
Сили ППО вночі збили половину Шахедів, запущених Росією
повітряні сили

Сили протиповітряної оборони України знищили 16 з 30 запущених росіянами "Шахедів" у ніч на 1 жовтня.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, у ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-РФ, Курськ-РФ).

Реклама:

Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136", з них знищено 16.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Великобританія хоче направити в Україну військових інструкторів – Шеппс
В Умані ворог атакував склади з зерном – зайнялася масштабна пожежа
Росіяни ракетами тричі вдарили по Харкову
Донеччина: через обстріл росіян під завалами власного будинку опинилася ціла родина
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: