Донеччина: через обстріл росіян під завалами власного будинку опинилася ціла родина

У Дружківській громаді від обстрілу окупантами постраждала родина з 16-річним сином, четверо людей опинилися під завалами власного будинку.

Джерело: прокуратура Донеччини

Деталі: За даними слідства, у ніч на 1 жовтня російська армія вдарила по Кіндратівці Дружківської громади.

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Від ракети комплексу С-300 та внаслідок руйнування одного з будинків отримала тілесні ушкодження ціла родина – 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років.

З-під завалів вщент зруйнованого будинку поранених дістав сусід – співробітник рятувальної служби.

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Загалом в результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.