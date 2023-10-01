У центрі Анкари була спроба теракту

Влада Туреччини повідомила про спробу теракту в центрі Анкари біля будівлі МВС.

Джерело: очільник МВС Туреччини Алі Ерлікай, якого цитує CNN

Деталі: Міністр внутрішніх справ повідомив, що близько 09.30 двоє терористів під'їхали на автомобілі до в'їзних воріт Головного управління безпеки МВС та підірвали бомби.

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Один з терористів підірвав себе.

#Canlı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde teröristlerce bombalı saldırı gerçekleştirildi https://t.co/sh5Ep4nZap — AA Canlı (@AACanli) October 1, 2023

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