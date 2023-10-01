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РФ готується збільшити фінансування на війну - розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 11:30
РФ готується збільшити фінансування на війну - розвідка Британії
фото: риа новости

Росія, схоже, планує суттєво збільшити витрати на війну у 2024 році та готується до тривалої війни з Україною.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з документами, які, схоже, є витоком з російського міністерства фінансів, витрати РФ на "оборону" можуть зрости до близько 30% усіх державних витрат у 2024 році. 

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Міноборони Росії просить закласти на "оборону" 10,8 трлн рублів, що складає приблизно 6% російського ВВП і зростання на 68%, порівняно з цифрою у бюджеті 2023 року. 

"З високою ймовірністю, Росія може витримати такий рівень оборонних витрат протягом 2024 року, але лише коштом інших секторів економіки. Повні деталі російських оборонних витрат завжди засекречені, проте ці цифри дозволяють припускати, що РФ готується до багаторічної війни в Україні. Перед цим були публічні коментарі міністра оборони Сєргєя Шойгу 27 вересня, де йдеться, що він очікує продовження війни до 2025 року", – йдеться в огляді. 

Нагадаємо: В одному з попередніх оглядів розвідка розповідала, що залучення до боїв "шматками" новоствореної російської 25-ї армії зменшує ймовірність нового масштабного наступу РФ найближчим часом.

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Теми: Велика БританіяРосіявійна
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