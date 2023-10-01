Безпілотники атакували Смоленськ і Сочі, чути вибухи

Вранці 1 жовтня безпілотники атакували Смоленськ і Сочі, на відео видно вибухи.

Джерело: "Осторожно, новости", Міноборони РФ, "Агентство. Новости"

Деталі: За даними видання, вранці близько 8:30 місцеві жителі повідомили про вибухи.

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"Агентство" заявляє, що безпілотник атакував Смоленський авіазавод, що входить до держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Міноборони заявляє, нібито росіяни знищили 5 дронів. На відео в соцмережах чути вибухи та видно дим після падіння одного з БПЛА.

Тим часом мер Смоленська просить людей "без нагальної потреби не залишати житлові будинки, а також утриматися від заміських поїздок".

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Про руйнування російська влада традиційно не повідомляє.

Тим часом у Сочі заявляли про збиття одного БПЛА біля аеропорту. Через це 14 рейсів було затримано на деякий час.