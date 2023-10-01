Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель приїхав до Києва: із Зеленським вшанували пам'ять загиблих захисників

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 16:12
Боррель приїхав до Києва: із Зеленським вшанували пам'ять загиблих захисників
Жозеп Боррель у Києві разом із керівництвом України, фото з Х Борреля

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після відвідання Одеси у неділю приїхав до Києва.

Джерело: Боррель у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під час візиту Боррель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Усі разом вони вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні.

ВІДЕО ДНЯ

Українці 1 жовтня о 9 годині ранку вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць, а також дякують Силам оборони та усім, хто захищає державу від російської агресії.

Що передувало: Напередодні Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом. Він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Теми: ЄСКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
ЄС
ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України – Боррель
Боррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси
Нова посол ЄС назвала пріоритети реформ України в антикорупційній сфері
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: