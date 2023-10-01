Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель приїхав до Києва: із Зеленським вшанували пам'ять загиблих захисників

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 16:12
Боррель приїхав до Києва: із Зеленським вшанували пам'ять загиблих захисників
Жозеп Боррель у Києві разом із керівництвом України, фото з Х Борреля

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після відвідання Одеси у неділю приїхав до Києва.

Джерело: Боррель у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під час візиту Боррель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Усі разом вони вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні.

ВІДЕО ДНЯ

Українці 1 жовтня о 9 годині ранку вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць, а також дякують Силам оборони та усім, хто захищає державу від російської агресії.

Що передувало: Напередодні Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом. Він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Теми: ЄСКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім про активізацію росіян на Донбасі: Прогрес виглядає мізерним

Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази – The Washington Post

Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico

Прем'єр-міністр Ізраїлю у зверненні до нації: "Це лише початок" 

США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі – CNN

У США республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників

Усі новини...
ЄС
ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України – Боррель
Боррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси
Нова посол ЄС назвала пріоритети реформ України в антикорупційній сфері
Останні новини
11:01
Ferrari дозволить купувати свої автомобілі в США за криптовалюту
10:48
Білий дім про активізацію росіян на Донбасі: Прогрес виглядає мізерним
10:40
У Єврокомісії відкинули зв’язок між грошима для Угорщини і макрофіном для України
10:36
фотоУ прифронтовому шпиталі з ноги бійця дістали хвостовик міни
10:31
Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ
10:30
Коли в Україні переводять годинники на "зимовий" час: дата
10:13
Експортний потенціал українських портів зменшився на 40% – Кубраков
09:57
Варила плов у підвалі й чула від сусідів, які "хороші в нас цигани". Історія ромки з Донеччини
09:51
ХАМАС подякував Путіну за "позицію"
09:34
ЄС попередив Google через дезінформацію на YouTube щодо атаки ХАМАС
Усі новини...
Реклама: