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Ситуація з тимчасовим бюджетом США не вплине на оголошену допомогу Україні – МЗС

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 16:49
Ситуація з тимчасовим бюджетом США не вплине на оголошену допомогу Україні – МЗС
прапор США, фото Getty Images

Ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом країни Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

Джерело: речник українського МЗС Олег Ніколенко у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ніколенко пояснив, що раніше США оголошували про виділення 1,6 мільярда доларів на оборону Україні, а також ще 1,23 мільярда прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні на енергетичні проєкти.

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Водночас він підкреслив, що потенційний шатдаун у США міг негативно вплинути на втілення поточних програм Україні.

Речник МЗС додав, що наразі Україна активно працює з американською стороною, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

Дослівно: "Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу".

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Що передувало: Раніше стало відомо, що Сенат і Палата представників США проголосували за проєкту про тимчасове фінансування уряду. Після чого документ підписав президент Джо Байден.

Однак з проєкту вилучили кошти для України, щоб збільшити шанси на його ухвалення. Байден вже закликав Конгрес не допустити проблем з допомогою Україні.

Теми: СШАдопомога УкраїніМЗС
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