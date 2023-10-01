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"Не тут і зараз": Сунак прокоментував можливість тренування військових в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 17:39
Не тут і зараз: Сунак прокоментував можливість тренування військових в Україні
Ріші Сунак, фото Getty Images

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що можливість тренувань британськими інструкторами українських військових на території України – це плани "не для тут і зараз", а британські військові не воюватимуть в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Коментуючи заяву глави Міноборони Гранта Шаппса, який раніше допустив можливість тренувань українських військових на території України, британський прем’єр заперечив, що це станеться найближчим часом, заявивши, що плани не для "тут і зараз".

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"Я думаю, що про це повідомляють некоректно", – сказав він.

Сунак вважає, що Шаппс говорив про можливість проведення деяких тренувань в Україні "одного дня в майбутньому".

"Але це щось на довгострокову перспективу, а не тут і зараз…Що ми робимо, так це тренуємо українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим кожен повинен пишатися, тому що це має величезне значення", – підкреслив він.

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Глава британського уряду додав, що британські війська не будуть "відправлені воювати в нинішньому конфлікті".

Що передувало: Раніше Грант Шаппс допустив, що у майбутньому програма навчання для українських військових може проходити і на території України.

Шаппс очолив Міністерство оборони Британїі замість Бена Воллеса з вересня 2023 року. "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.

Теми: Велика БританіяЗбройні силивійна
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