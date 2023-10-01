У Харкові побудують першу в Україні підземну школу – мер

класи для навчання в метро Харкова, фото міськради

У Харкові мають намір побудувати першу в Україні підземну школу, де діти зможуть навчатися навіть під час ракетних атак.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно: "Саме у нас ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.

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Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз".

Що передувало: З вересня цього року в Харкові з’явилися класи для навчання дітей у метрополітені. Кабінетів під землею вистачає для занять 60-ти класів.