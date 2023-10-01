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Переможець виборів у Словаччині про намір припинити допомогу Україні: У нас більші проблеми

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 18:23
Переможець виборів у Словаччині про намір припинити допомогу Україні: У нас більші проблеми
Роберт Фіцо, фото Bloomberg via Getty Images

Лідер партії Smer-SD, що стала переможцем парламентських виборів у Словаччині, Роберт Фіцо повторив свою заяву про намір припинити надавати допомогу Україні.

Джерело: Фіцо під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пряма мова: "Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна".

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Деталі: Він додав, що готовий розпочати переговори з іншими партіями про формування коаліційного уряду, як тільки президентка Зузана Чапутова попросить його про це.

"Ми тут, ми готові, ми дечому навчилися, ми стали більш досвідченими. У нас є чіткі ідеї, у нас є чіткі плани. Ми знаємо, що саме має робити уряд", – зауважив Фіцо.

Що передувало: Роберт Фіцо та очолювана ним політсила SMER-SD отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи.

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Фіцо і раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України, що говорити про вступ України до ЄС зараз "ілюзорно", а також заявляв, що в Україні нібито "толерують нацизм".

Про можливі коаліційні розклади в Словаччині читайте у статті "ЄвроПравди" Зупинити проросійський реванш.

Теми: Словаччинадопомога Україні
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