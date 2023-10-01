Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину: є загиблий і поранені

Внаслідок обстрілів з боку РФ на Херсонщині у неділю загинув чоловік, ще троє цивільних дістали поранень.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 16:50 окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

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Під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.

Також окупанти атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку".

Деталі: В ОВА також повідомили, що в ніч на неділю окупаційні війська обстріляли Станіслав.

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Поранення отримали двоє чоловіків, один з них перебуває в лікарні у тяжкому стані. Ще двох жінок рятувальники дістали з-під завалів.