ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України – Боррель

Боррель під час зустрічі з Умєровим у Києві, фото з Х Борреля

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для України.

Джерело: Боррель у Twitter (X) під час поїздки до Києва, повідомляє "Європейська правда"

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8 Реклама: October 1, 2023

Деталі: Боррель зазначив, що під час поїздки до української столиці він зустрівся із новим міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої обговорив "безперервну військову допомогу ЄС".

Дослівно: "Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше…

ВІДЕО ДНЯ

Ми готуємо довгострокові безпекові зобов'язання для України".

Що передувало: У неділю Боррель прибув з візитом до Києва і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Усі разом вони вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні.

Перед цим Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом. Він відвідав Спасо-Преображенський, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.