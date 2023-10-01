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ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України – Боррель

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 18:59
ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України – Боррель
Боррель під час зустрічі з Умєровим у Києві, фото з Х Борреля

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для України.

Джерело: Боррель у Twitter (X) під час поїздки до Києва, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Боррель зазначив, що під час поїздки до української столиці він зустрівся із новим міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої обговорив "безперервну військову допомогу ЄС".

Дослівно: "Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше…

ВІДЕО ДНЯ

Ми готуємо довгострокові безпекові зобов'язання для України".

Що передувало: У неділю Боррель прибув з візитом до Києва і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Усі разом вони вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні.

Перед цим Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом. Він відвідав Спасо-Преображенський, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Теми: ЄСдопомога Україні
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